Дети-сироты в Дагестане будут обеспечены постинтернатным сопровождением

Такие изменения внесены в республиканский закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий закон подписал Глава Дагестана Сергей Меликов.

После редакции закон предполагает, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, после окончания организаций для таких категорий детей, имеют право на постинтернатное сопровождение. Оно направлено на их социальную адаптацию и социализацию.

Среди направлений работы – содействие выпускникам в приобретении навыков социальной адаптации в обществе, формировании и развитии навыков самостоятельной жизни, в получении ими дальнейшего образования, в трудоустройстве, в организации досуга, в обеспечении физического, психического, нравственного и духовного развития, в защите и реализации их прав, в том числе права на жилье.

Принятие этого закона будет способствовать повышению уровня социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. Порядок осуществления постинтернатного сопровождения определяется Правительством РД.

Напомним, сегодня в Дагестане функционируют 4 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, различной ведомственной принадлежности.