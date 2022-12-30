Дети поздравили добровольца из села Мехельта Шарудина Магомедова с Новым годом

Старшая дочь Фарида, ученица 7 класса Мехельтинской основной школы, и младшая дочь Баху, воспитанница детского сада «Солнышко», поздравили добровольца из села Мехельта Гумбетовского района Шарудина Магомедова с Новым годом.

«У солдат достаточно забот даже в праздник – Новый год. Вы берегите наши границы. А мы вами будем гордиться. Здоровья вам на многие года. Вам не сдаваться никогда. Хорошего вам настроенья и обязательно везенья. Дорогой мой папа и все мобилизованные, с Новым годом!» – с такими поздравлениями и пожеланиями обратились дети воина СВО.