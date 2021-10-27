Дети, нуждающиеся в постоянном мониторинге сахара в крови, будут обеспечены необходимыми материалами

В текущем году в Клинические рекомендации Министерства здравоохранения России по лечению детского сахарного диабета первого типа включён непрерывный мониторинг уровня глюкозы в крови. На данный момент на федеральном уровне обсуждается порядок выделения пациентам расходных материалов. В Дагестане детей, которые нуждаются в постоянном мониторинге сахара в крови, 460. Все они в текущем году будут обеспечены всеми необходимыми материалами для проведения мониторинга из республиканского бюджета. Кроме того, будет рассмотрен вопрос обеспечения маленьких пациентов всем необходимым для проведения анализа и на следующий год.

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