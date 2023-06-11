Дети из Усинска отдыхают в оздоравительных учреждениях Дагестана

В детском оздоровительно-образовательном центре круглогодичного действия «Солнечный берег» (Карабудахкентский район) сейчас находятся 46 воспитанников из двух детских домов и школы-интерната.

Впервые в рамках летней оздоровительной кампании Коми в этом году организована поездка детей из Воркуты и Усинска в Дагестан. Воспитанники детского дома №18 Воркуты, детского дома №4 Усинска и дети из школы-интерната №1 Воркуты отдыхают на берегу Каспийского моря с 1 июня и пробудут там три недели. Программа смены включает в себя оздоровление, образование, воспитание, отметили в Минобрнауки Коми.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году главы республик Владимир Уйба и Сергей Меликов подписали соглашение. На церемонии они подчеркнули, что намерены развивать транспортное сообщение между регионами, туристические связи, в том числе организацию отдыха детей из Коми в оздоровительных учреждениях Дагестана.

Источник