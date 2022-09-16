Общество

Дети из Донбасса посетили школу, где учился Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов

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Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов организовал для школьников и педагогов из города Макеевка ДНР поездку в Дагестан. Новый учебный год ребята начнут в Центре образования «Солнечный берег».

По прибытию в Дагестан, школьники изъявили желание посетить школу, где учился Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов. Школьники отмечали, что уважают память каждого героя, потому что они отдали жизнь для того, чтобы дети Донбасса могли жить. В рамках посещения школы, детям из Донбасса показали школьный музей, посвящённый герою.

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