Дети из Донбасса посетили школу, где учился Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов

Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов организовал для школьников и педагогов из города Макеевка ДНР поездку в Дагестан. Новый учебный год ребята начнут в Центре образования «Солнечный берег».

По прибытию в Дагестан, школьники изъявили желание посетить школу, где учился Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов. Школьники отмечали, что уважают память каждого героя, потому что они отдали жизнь для того, чтобы дети Донбасса могли жить. В рамках посещения школы, детям из Донбасса показали школьный музей, посвящённый герою.