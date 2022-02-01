Детей до пяти лет могут вакцинировать от коронавируса «Спутником V» в виде спрея

Для вакцинации от коронавируса COVID-19 детей младше пяти лет, скорее всего, будет использован «Спутник V» в виде спрея для носа, сообщил «Интерфаксу» директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Мы про это думаем и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее (вакцину «Спутник V» — ИФ) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, будет ли разработан препарат для вакцинации детей от пяти лет и младше.

Ученый отметил, что сначала нужно дождаться окончания испытаний назальной формы на взрослых.

«Об этом можно будет говорить после того, как мы закончим исследования интраназальной формы вакцины для взрослых. Согласно законодательству — здесь никуда не денешься. То есть только после того, как закончится и будет подан отчет в Минздрав по испытаниям интраназальной вакцины на взрослых»,- сказал Гинцбург.

В интервью «России 24» (ВГТРК) Гинцбург сообщил, что первые две фазы клинических исследований интраназальной формы вакцины «Спутник «, по результатам которых могут быть поданы документы в Минздрав для ее регистрации и поступления в гражданский оборот, займут до 2,5 месяцев. Ранее в разговоре с «Интерфаксом» он говорил о трех месяцах, которые потребуются на эти исследования.

Клинические исследования интраназальной формы вакцины «Спутник V» начались 26 января.

В разговоре с «Интерфаксом» Гинцбург сообщал, что через две-три недели должны начаться клинические испытания инъекционной вакцины «Спутник М» для детей от 6-11 лет, разрешение на которые были выданы Минздравом 24 января. Правительство РФ 28 января выделило на первые две и начало третьей фазы испытаний более 305,5 млн руб.

Минздрав России 12 октября одобрил проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. Он, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.

В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев. Испытания будут проводиться в ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. Правительство выделило на проведение I-II фаз клинических исследований интраназальной формы вакцины 187,8 млн руб. Выпуск препарата на рынок планируется в первой четверти 2022 года.

24 ноября 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М», которая представляет собой 1/5 дозы «Спутника V», применяемой для взрослых. Вакцина уже стала доступна гражданам.