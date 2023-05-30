Десятый Международный межрелигиозный молодежный форум завершил свою работу

Участники юбилейного Х Международного межрелигиозного молодежного форума переехали в город Махачкалу, чтобы принять участие в церемонии закрытия. Мероприятие происходило на базе Медицинского колледжа имени С.Башларова.

Открыл церемонию директор форума Асхабали Мурзаев, который поблагодарил гостей Дагестана за активное участие в акциях и мероприятиях.

Началось мероприятие с просмотра фильма об истории становления форума.

Министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов в своем выступлении сказал следующее:

«Удивительно было бы, если бы форум проходил где-то вне поликонфессиональной и многонациональной республики, через «дербентские ворота» которой в страну пришли миссионеры трех традиционных конфессий»

Все ветшает в этом мире, философски резюмировал он, но остается доброе сердце, которое подобно солнцу и луне сияет во век. А форум помогает сделать сердца добрее.

Директор форума подтвердил мысль министра и призвал вывести эпиграфом юбилейного события слова одного из зарубежных гостей форума: «Языки и страны имеют границы, но сердца границ не имеют».

Муслимов заверил, что и вне форума министерство готово оказать всяческое содействия участникам форума, если они запланируют приезд в Дагестан.

Раввин г. Кисловодска Алексей Худайнатов в унисон мысли предыдущих ораторов отметил, что то тепло, которое участники уносят с форума поможет им лучше восхвалять Творца, ибо Он внушил нам важную заповедь «Возлюби ближнего своего».

Михаил Чернов, председатель Фонда поддержки и развития еврейкой культуры, традиций, образования и науки подчеркнул, что хоть мы и живем в непростое время, но именно тесное общение и взаимодействие помогает нам пережить его. А межрелигиозная дружба укрепляет в целом общество.

Лучшим комплиментом форуму и его организатором было благопожелание руководителя администрации Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», члена Общественной Палаты РФ Сергея Киришова: «Пусть каждый год будет этот форум!». Он отметил, что молодежь уносит с форума не только приятное знакомство и общение, но и полезные знания.

В этом году к форуму присоединились участники из Луганской народной республики. Делегацию возглавлял архимандрит Макарий. Он сказал, что сейчас как никогда нам надо сжать кулак, ибо поодиночке нас могут разъединить и разобщить. Он отметил роль дагестанских бойцов на передовой в СВО по защите Донбасса и поблагодарил республику за патриотизм.

Завершилось мероприятие награждением победителей и призеров футбола, интеллектуальных игр и других акций, прошедших в рамках форума.