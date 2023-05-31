Десять призывников — кизилюртовцев пополнили ряды Российской армии

Служба Отечеству — священный долг каждого мужчины.

30 мая в военном комиссариате городского округа «город Кизилюрт», Кизилюртовского и Кумторкалинского района Дагестана состоялось мероприятие, посвященное очередной отправке весеннего призыва на срочную воинскую службу.

Провести призывников пришли военный комиссар Шейхсаид Магомедов, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Исрапил Магомедов, его старший помощник Исаймат Гайирбегова, полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, прапорщик полиции Шейх Иманшапиев, а от имени родителей присутствовал Магомед Сайпудинов.

Шейхсаид Магомедов в своем обращении к новобранцам отметил, что служба в армии-важное событие в жизни молодых парней, а для семьи, родных и близких призывников проводы в армию — самый трогательный и волнующий момент, который навсегда останется в их памяти.