Десять призывников из Кизилюрта пополнили ряды Российской армии

Очередные проводы призывников состоялись в военном комиссариате городского округа город Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского муниципальных районов Дагестана. Десять новобранцев из города благополучно отправились в армию.

Поздравили ребят с таким важным событием заместитель главы городского округа «город Кизилюрт» Амирхан Муртазалиев, начальник отдела мобилизации Ваха Дениев, врио военного комиссара Исрапил Магомедов и сотрудник военкомата Магомед Курбанов.

Проводы в армию – мероприятие запоминающееся и трогательное, как для самих призывников, так и для их родителей и близких. Поддержал ребят в такой ответственный момент и поздравил от имени родителей Ахмед Магомедов. Сегодня он провожает в ряды Российской армии своего племянника Джамала Салахбекова.

По традиции для ребят звучит их первая армейская команда «К машине!», после которой призывники садятся в микроавтобус и направляются в республиканский сборный пункт, откуда будут распределены по местам несения службы.

Отметим, что торжественные мероприятия, посвященные проводам призывников в ряды Вооруженных Сил, проводятся в рамках весеннего призыва 2023 года граждан на воинскую службу. Всего с начала весенней призывной кампании ряды Российской армии пополнили более 25 кизилюртовцев. Призыв в городе проходит в штатном режиме и соответствует установленному плану.