Общество

Десантник-парашютист, военный врач и Герой Советского Союза Абусаид Исаев

Оставить комментарий

Абусаид Валиевич Исаев родился в 1909 году. Сначала отучился на ветеринара: закончил зооветтехникум в Махачкале, потом пошёл учиться в Ленинградский ветинститут. Даже проработал немного ветеринаром.

В 1935 году он поступил во Второй Ленинградский мединститут, где учился до 1938 года.

Потом — война… Абусаид с первых же её дней — в строю. Далее он станет старшим врачом третьего воздушно-десантного батальона. Его сослуживцы, писали о нем как о добром и отзывчивом человеке, завидного мужества и отваги. Рассказывают, что он быстро находил выход из сложившихся сложных ситуаций. Так, он однажды спас жизнь сослуживцу, у которого не раскрылся парашют: подхватил его и они вместе приземлились с парашютом Исаева.

Однажды в тылу врага Абусаид Исаев будет ранен осколком мины, он потеряет сознание от потери крови, придёт в себя и проведёт шесть операций раненным солдатам. Вдохновленный героизмом Абусаида поэт Н.Соколов позже напишет поэму «Ветры Саида».

Абусаид Валиевич посмертно награждён орденом Ленина.

Также читают:

Состоялось заседание Собрания депутатов района
Работы по реконструкции Площади Махачкалы проводят...
Благотворительный фонд "Буршаг" раздал лекарства б...
Президент пообещал, что лично будет контролировать...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *