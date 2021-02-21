Десантник-парашютист, военный врач и Герой Советского Союза Абусаид Исаев

Абусаид Валиевич Исаев родился в 1909 году. Сначала отучился на ветеринара: закончил зооветтехникум в Махачкале, потом пошёл учиться в Ленинградский ветинститут. Даже проработал немного ветеринаром.

В 1935 году он поступил во Второй Ленинградский мединститут, где учился до 1938 года.

Потом — война… Абусаид с первых же её дней — в строю. Далее он станет старшим врачом третьего воздушно-десантного батальона. Его сослуживцы, писали о нем как о добром и отзывчивом человеке, завидного мужества и отваги. Рассказывают, что он быстро находил выход из сложившихся сложных ситуаций. Так, он однажды спас жизнь сослуживцу, у которого не раскрылся парашют: подхватил его и они вместе приземлились с парашютом Исаева.

Однажды в тылу врага Абусаид Исаев будет ранен осколком мины, он потеряет сознание от потери крови, придёт в себя и проведёт шесть операций раненным солдатам. Вдохновленный героизмом Абусаида поэт Н.Соколов позже напишет поэму «Ветры Саида».

Абусаид Валиевич посмертно награждён орденом Ленина.