Десантник из села Игали награждён медалью «За отвагу»

Командир десантно-штурмового отделения морской пехоты, сержант, уроженец села Игали Гумбетовского района Исмаилов Шамил Шайхович награждён медалью «За отвагу».

Воин прорвал оборону противника и принял активное участие в освобождении населённых пунктов Попасная, Врубовка, Камышеваха ЛНР в ходе СВО на Украине. Указ о награждении подписан Президентом Российской Федерации.

Шамил Исмаилов награждён медалью «За отвагу» «За мужество, самоотверженность, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в ходе СВО». Защитник Отечества был ранен в боях под Лисичанском, лечился в городах Луганск, Ростов-на-Дону, Астрахань. После лечения снова вернулся в зону СВО.