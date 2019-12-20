Общество

Дербентцы поделились впечатлениями о пресс-конференции Владимира Путина

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19 декабря в столице состоялась пресс-конференция Президента страны Владимира Путина с участием 1900 представителей отечественных и зарубежных СМИ.

В древнейшем городе России, Дербенте, был организован  публичный просмотр мероприятия. После ее окончания присутствующие прокомментировали ее итоги.

Замглавы города Видади Зейналов поделился приятными впечатлениями, которые произвела на него пресс-конференция. По его мнению, глава государства был деликатен, отвечая на вопрос о Ленине, и напомнил о необходимости относиться с уважением к истории своей страны, продемонстрировав тем самым свою открытость для диалога.

Своим мнением поделилась и директор Дербентского медицинского колледжа, член Общественной палаты РД Светлана Гамзатова, которую интересовали медицинские вопросы. Она похвалила осведомленность президента в подобных проблемах.

Депутат горсобрания Сусанна Фейзиева-Мирзаханова отметила ораторское мастерство Путина, который умеет найти подход к собеседнику. По мнению депутата, большой интерес к пресс-конференции говорит о популярности главы государства.

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