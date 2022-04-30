Культура, Общество

Дербентский район присоединился к республиканской акции «Знамя Победы»

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Управление культуры МР «Дербентский район» присоединилось к республиканской акции «Знамя Победы». Сегодня историческое Знамя Победы будет гордо веять и украсит участвующие в автопробеге машины.

ДШИ№2 Села Хазар в честь республиканской акции приняла участие в конкурсе рисунка на асфальте, с привлечением детей из малоимущих семей и сирот. Во всех детских садах Дербентского района прошёл конкурс рисунков посвящённый 9 мая.

Работники клуба с. Джемикент приняли участие в акции «Знамя Победы «. Участники акции расклеивали на автомобилях стикеры с изображением Знамени Победы.

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