Дербентский государственный музей-заповедник проводит аттестацию внештатных экскурсоводов на право ведения обзорных экскурсий

С 2021 года осуществление экскурсионной деятельности на территории объектов культурного наследия, находящихся в ведении ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник», возможно только аттестованным специалистам.

Аттестация гидов проводится с целью повышения качества экскурсионного обслуживания, создания положительного имиджа музея-заповедника.

Прошедшие аттестацию смогут работать при наличии нагрудного знака внештатного экскурсовода музея, удостоверения и договора на право проведения обзорных экскурсий на территории Дербентского музея-заповедника.

Прием документов на аттестацию проводится с 1 апреля по 9 апреля 2021 года по адресу: г. Дербент, ул. Рзаева, 7.

Полную информацию о подаче документов можно получить на официальном сайте музея https://derbentmuseum.ru/ или по телефону: +7 (8722) 98-94-08.

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