Дербентские и китайские врачи провели телемост по вопросу борьбы с коронавирусом

Дербентские врачи по видеосвязи обсудили с коллегами из Китая вопросы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба городского округа. В обсуждении приняли участие глава города, главврач городской больницы и главврач станции скорой помощи.

Опытные китайские врачи дали рекомендации по вопросам диагностики и лечения тяжело больных. Эти знания будут применены в практике в медицинских учреждениях Дербента.

Хизри Абакаров поблагодарил врачей и пригласил в Дербент, когда пандемия закончится. Телемост был организован «АиФ Дагестан».