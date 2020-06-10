Общество

Дербентские и китайские врачи провели телемост по вопросу борьбы с коронавирусом

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Дербентские врачи по видеосвязи обсудили с коллегами из Китая вопросы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.  В обсуждении приняли участие глава города, главврач городской больницы и главврач станции скорой помощи.

Опытные китайские врачи дали рекомендации по вопросам диагностики и лечения тяжело больных. Эти знания будут применены в практике  в медицинских учреждениях Дербента.

Хизри Абакаров поблагодарил врачей и пригласил в Дербент, когда пандемия закончится. Телемост был организован «АиФ Дагестан».

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