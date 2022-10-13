Дербентская швейная фабрика «Динамо» планирует шить одежду для мобилизованных

В связи с объявленной частичной мобилизацией руководством государства 21 сентября, фабрика имеет возможность обеспечить необходимой спецодеждой наших солдат на передовой.
На сегодняшний день в ассортименте имеются:
1) Жилет разгрузочный;
2) Жилет сигнальный;
3) Плащ накидка;
4) Куртка шерстяная;
5) Брюки шерстяные для офицеров;
6) Куртки тёплые;
7) Полевая форма.
«Производим в настоящее время согласно госту, цены не меняли, те же которые были установлены в начале года. Оборудования сохранили, помещение соответствует для нормальной работы, также необходимо стабилизировать заказы. Фабрика имеет вероятность обеспечения всем необходим, и производит достаточное количество швейных изделий по заказам. Помимо, всего этого мы готовы обеспечить выпуск иной продукции, необходимой для решения задач СВО. Военным пожелаю победу и скорейшего возвращения домой, здоровыми и невредимыми.» — поделился в беседе с корреспондентом газеты «Дербент» руководитель фабрики Касум Абдуллаев.
ООО «Дербентская швейная фабрика «Динамо» начала свою работу 1961-м году. На сегодняшний день, руководителем, который является Абдуллаев Касум Магомедович.