Дербент получит деньги из федерального бюджета

Дербент, возможно, получит деньги из федерального бюджета на комплексное развитие. Глава города Рустамбек Пирмагомедов выступил на заседании в Совете Федерации. Он рассказал о том, что будут строить в Дербенте в период с 2021 по 2025 год.

Древний город развивает туристическую инфраструктуру. Кроме того, в городе планируют строить детсады, спортивные центры, новую городскую больницу и многое другое. На весь объем работ у муниципалитета нет собственных средств.

Особняком стоит развитие жилищно-коммунального хозяйства и усовершенствование системы канализации, чтобы стоки не попадали в море.

Поэтому готовится реконструкция северных очистных сооружений. Будут строить и южные в связи с активной застройкой южной части города.

Много запланировано и в части формирования комфортной городской среды. Рустамбек Пирмагомедов отметил, что нужна помощь из федерального бюджета.