Дербент и Великий Новгород станут побратимами

Глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудили вопросы сотрудничества между регионами.

Губернатор приехал в Дагестан с рабочим визитом. В аэропорту его встретил Сергей Меликов.

Главы субъектов договорились о сотрудничестве в сфере культуры, развития туризма, обменялись опытом в реализации социальных проектов, развития высшего и профессионального образования.

По словам Никитина, обсуждались те направления, по которым есть лучшие управленческие практики как в Дагестане, так и в Новгородской области.

«Мы этими практиками будем обмениваться и тем самым создавать лучшее будущее для жителей наших регионов. Отдельная тема – это сотрудничество в области сельского хозяйства. Новгородская область – лидер на Северо-Западе по так называемому «борщевому набору». Фрукты у нас не очень хорошо растут, поэтому здесь мы будем взаимодействовать с республикой и находить для дагестанских фермеров новый рынок», – сказал Андрей Никитин.

Меликов подчеркнул важность развития культурных связей между регионами.

«Великий Новгород – это старейший город России. Дербент – это старейший город на Кавказе, в России. Мы сегодня обсудили вопрос налаживания культурных связей, вплоть до того, что мы, наверное, должны сделать эти города побратимами. У нас еще будет продолжено обсуждение сегодня, мы обсудим многие проблемы и обменяемся опытом в их решении, чтобы быть полезными друг другу», – сказал Сергей Меликов.

В рамках рабочей поездки в республику Андрей Никитин также планирует встретиться с сотрудниками УМВД России по Новгородской области, которые находятся в Дагестане в служебной командировке.