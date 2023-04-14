Депутаты Тельман Рагимов и Велиюлла Фаталиев ознакомились с организацией весеннего призыва в Дербенте

Депутаты Народного Собрания Республики Дагестан Тельман Рагимов и Велиюлла Фаталиев побывали в военном комиссариате городов Дербент, Дагогни, Дербентского района.

После ознакомления с работой призывной комиссии, парламентарии встретились с военкомом Фаридом Мусаевым, с которым обсудили актуальные вопросы проведения весенней призывной кампании и контрактной службы.

По словам военкома, продолжается стартовавший 1 апреля весенний призыв. В нем существенных изменений не произошло: как и раньше, призыву подлежат лица от 18 до 27 лет, срок службы 12 месяцев. Проходить службу они будут на всей территории Российской Федерации, за исключением новых территорий – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В зону боевых действий, заверил Фарид Мусаев, призывники направлены не будут.

Военком также отметил доблесть и мужество дербентцев — участников СВО, которые вместе со всеми дагестанцами с честью выполняют свой воинский долг.

Депутаты выразили благодарность родителям военнослужащих за воспитание настоящих героев.

В ходе встречи особое внимание было уделено информационно-разъяснительной работе с населением, также говорилось о поддержке семей участников спецоперации.