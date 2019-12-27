Депутаты приняли бюджет МР «Агульский район»

26 декабря 2019 г. в администрации Агульского района прошло 35-е заседание Собрания депутатов пятого созыва муниципального района «Агульский район» с повесткой дня:

1. О принятии районного бюджета МР «Агульский район «на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.

Докладчик зам. главы МР «Агульский район » — начальник финансового отдела МР Ф.Д.Амаев.

Содоклад заключение контрольно-счетной палаты МР «Агульский район» на проект решения Собрания депутатов МР «Агульский район» «О бюджете МР «Агульский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Докладчик — руководитель контрольно-счетной палаты МР «Агульский район» К.Г.Рамазанов.

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Агульский район «от 27 декабря 2018 г. № 27-1 «О районном бюджете МР «Агульский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.

Докладчик зам.главы МР «Агульский район » — начальник финансового отдела МР Ф.Д.Амаев.

Вступительным словом заседание открыл председатель Собрания депутатов района К.М. Гаджимагомедов, который предоставил слово докладчику Ф.Д.Амаеву — зам. главы МР «Агульский район».

По обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.

В работе заседания принимал участие и выступил глава МР «Агульский район» З.Г.Каидов.

Абдурахман Манафов