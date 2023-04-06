Депутаты НС РД встретились с военкомом города Махачкалы

Сегодня, 6 апреля, депутаты Народного Собрания РД Марина Котенко, Елена Ельникова, Имран Аваев и Осман Булатов встретились с военным комиссаром городского округа «город Махачкала» Геннадием Курбановым.

Во встрече также приняла участие председатель Собрания депутатов Ленинского района столицы Месай Султамутова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы весенней призывной кампании в Дагестане.

Военком проинформировал парламентариев о том, как проходит призывная кампания, стартовавшая с 1 апреля, рассказал о задачах, поставленных перед комиссариатами. После медкомиссии новобранцев распределят по разным войскам. Это могут быть сухопутные войска, воздушные силы или военно-морской флот. Срочная служба длится 12 месяцев. Большое внимание в ходе призыва уделяется медицинскому обследованию призывников на профпригодность.

Армия – это школа мужества, которую должен пройти каждый молодой человек, подчеркнул Геннадий Курбанов. Он также отметил, что руководство страны особо обозначило, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в зону специальной военной операции.

Был сделан акцент на том, что большую роль в повышении авторитета армии сегодня играет успешная информационная работа. Депутаты выразили готовность оказать в этом направлении необходимую поддержку.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, с которыми дагестанцы обращаются в военные комиссариаты, а также дополнительные социальные льготы и гарантии участникам СВО, которые дает служба по контракту.