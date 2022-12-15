Депутаты НС РД встретились с Даитбегом Мустафаевым

14 декабря дагестанские парламентарии провели встречу с военным комиссаром РД. В рамках встречи, Мустафаев проинформировал депутатов НС РД о ходе осеннего призыва в Дагестане и о задачах, которые стоят перед призывными комиссиями муниципалитетов. По словам военкома, осенний призыв в регионе проходит штатно.

В завершении встречи, Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий отметил, что мероприятия, направленные на повышение престижа военной службы, которые проходят при участии депутатов, а также представителей исполнительной и муниципальной власти, будут продолжены.