Депутаты НС РД торжественно проводили на переподготовку в учебные части из объединённого военного комиссариата города Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов группу резервистов

Депутаты Народного Собрания РД Мурат Пайзулаев и Алиасхаб Шабанов торжественно проводили на переподготовку в учебные части из объединённого военного комиссариата города Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов группу резервистов в количестве 6 человек.

В проводах приняли участие также глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов, глава городского округа «город Кизилюрт» Магомед Магомедов, генеральный директор ООО «Юг-СГЭМ» Гаджи Биярсланов, представители союза ветеранов афганских событий, главы поселений.

Военнослужащим пожелали доброго пути и скорейшего возвращения домой с победой. Также все солдаты получили партию утепленных спальных мешков, теплоизоляционных ковриков и водонепроницаемых берцев.