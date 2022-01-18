Депутаты НС РД проголосовали за законопроект о реформе муниципального самоуправления

Состоялась седьмая сессия Народного Собрания Республики Дагестан. В рамках сессии депутаты рассмотрели проект Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законопроект представил депутатам председатель Комитета НС РД по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов. Он рассказал о том, как проект будет работать на практике для муниципалитетов республики. По словам докладчика, на базе муниципалитетов будут образованы муниципальные округа, а для обеспечения связи граждан с муниципалитетом будет избрано общественное лицо — староста. В ходе голосования депутаты поддержали законопроект, отдав за него шестьдесят три голоса из семидесяти двух.

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