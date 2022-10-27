Депутаты НС РД Муслим Гиндиев и Далгат Махачев встретились с семьями мобилизованных из Южно-Сухокумска

Депутат Народного Собрания РД, генеральный директор АО «Дагнефть» Муслим Гиндиев и депутат Народного Собрания РД, заместитель генерального директора АО «Дагнефтегаз» Далгат Махачев встретились с семьями мобилизованных из города Южного- Сухокумска.

«Мы все понимаем, какое непростое сейчас время и хотели бы поблагодарить родителей за ваших достойных сыновей и мужей, которые стоят на страже безопасности Родины. Это ценит вся республика и вся страна. Вам низкий поклон! И мы со своей стороны хотим вас как – то поддержать и сейчас и дальше, если возникнуть какие то вопросы. Те, из мобилизованных, кто работал у нас в «Дагнефти» получат от организации определенную материальную помощь и за ними будут сохранены их рабочие места. Мы все будем очень надеяться на лучшее и ИНШААЛЛАХ встретим всех наших мужественных воинов живыми и здоровыми», — отметил в своем выступлении Муслим Гиндиев.

В свою очередь Далгат Махачев, поблагодарил собравшихся за достойное воспитание настоящих мужчин, истинных патриотов Родины и оказал от себя лично материальную помощь каждой семье мобилизованных.

«Сейчас самой главной нашей задачей я вижу — чтобы вы не остались без внимания. Матери, жены, сестры, родственники — все семьи будут в особом фокусе нашего внимания. Буду очень рад, если я чем — то буду вам полезен. В любое время, не стесняясь, можете обращаться. Поможем, чем сможем. Мы всегда рядом с вами и ждём наших героев с Победой!», — отметил Далгат Махачев.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/deputaty-ns-rd-muslim-gindiev-i-dalgat-mahachev-vstretilis-s-semjami-mobilizovannyh-iz-goroda-juzhno-suhokumska/