Депутаты НС РД единогласно приняли в первом чтении законопроект бюджета на 2023 год

Депутаты Народного Собрания РД сегодня в ходе 16-й сессии парламента единогласно приняли проект республиканского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект представил министр финансов Дагестана Юнус Саадуев. Он отметил, что бюджет остаётся социально ориентированным. На сферу образования предусмотрено 68 млрд рублей, на здравоохранение – 10 млрд рублей, отметил он. Доходная часть бюджета составит 163 млрд рублей. Расходы планируются в 191,4 млрд рублей.

Также перед парламентариями выступил врио министра экономики и территориального развития Адильхан Ахмедов. Он, в частности, рассказал о реализации Республиканской инвестиционной программы на 2023 год. На эти цели предусмотрено 23,4 млрд рублей. В программу включено 148 объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и газификации.

Кроме того, выступили председатель Счетной палаты Билал Джахбаров и председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Народного Собрания Марат Ильясов.

В заключительном слове перед голосованием выступил спикер парламента Заур Аскендеров: «Это главный финансовый документ для республики. При подготовке проекта вместе с органом исполнительной власти была проделана большая работа. Комитеты и министерства провели выверенную работу. Законопроект мы постарались сделать публичным и прозрачным. Документ обсуждался на разных площадках с участием экспертного сообщества. Также вчера прошли общественные слушания с участием глав района, экспертного и научного сообщества, общественности, СМИ. Приоритет в формировании бюджета сделан на образование, социальную политику и здравоохранение. Цифры бюджета неокончательные, ко второму чтению будут корректировки».