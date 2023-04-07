Депутаты НС Дагестана приняли участие в совещании по вопросам проведения весенней призывной кампании

Депутаты дагестанского парламента Мурад Пайзулаев, Осман Булатов, Елена Ельникова и Абдусалам Гадисов приняли участие в совещании по вопросам проведения весенней призывной кампании, состоявшемся в администрации Советского района города Махачкалы.

В обсуждении также приняли участие глава Советского района Арсен Айдиев, председатель районного собрания депутатов, представители РОВД, различных заинтересованных организаций и ведомств.

Было отмечено, что муниципалитет оказывает активное содействие военному комиссариату. На данный момент о призыве на срочную службу проинформировано более 1000 жителей Советского района Махачкалы.

Участники совещания обсудили и вопросы контрактной службы, говорили о социальных выплатах, льготах и гарантиях, которые предоставляются военнослужащим по контракту и членам их семей. Остановились на необходимости дальнейшей совместной координации работы в ходе весеннего призыва и службы по контракту.

Завершая обсуждение, начальник отдела призыва военного комиссариата по Махачкале Альберт Рагимов напомнил, что согласно распоряжению Президента страны ни один срочник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции.