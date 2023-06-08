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Депутаты не забывают о родных и близких участников СВО

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Находясь в зоне специальной военной операции, военнослужащие могут быть спокойны за свои семьи, т.к. их регулярно навещают представители городской власти, которые оказывают им всевозможную помощь и поддержку.

Депутат городского Собрания города Хасавюрта Висрадин Ошитов с момента объявления в стране частичной мобилизации на постоянной основе навещает родных и близких участников спецоперации.

Он, в очередной раз, отправился к родным и близким военнослужащих, чтобы оказать им необходимую помощь и взять на контроль волнующие их вопросы. Передав также продуктовые наборы первой необходимости, Висрадин Ошитов напомнил семьям, что данная работа находится на личном контроле лавы города Корголи Корголиева.

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