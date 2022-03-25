Депутаты Народного Собрания посетили выставку «Слова камней. Из истории христианства в Дагестане»

Сегодня, 25 марта, в День работника культуры России, первый заместитель председателя НС РД Юрий Левицкий вместе с председателями комитетов Анатолием Карибовым, Еленой Павлюченко, Ильясом Мамаевым и другими депутатами посетили выставку «Слова камней. Из истории христианства в Дагестане», открытую в Выставочном зале Союза художников Дагестана.

Гостей встретила директор ГБУ «Музей заповедник-этнографический комплекс «Дагестанский аул» Зумруд Сулейманова. Поприветствовав депутатов, она отметила, что выставка приурочена к 800-летию со дня рождения выдающегося государственного и духовного деятеля, полководца, князя Александра Невского.

Экспозиция создана при участии Министерства культуры РД, всех республиканских и ряда муниципальных музеев, Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви, Комитета Народного Собрания РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям, Агентства по охране культурного наследия РД, а также Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Центрального государственного архива РД, Дагестанского художественного училища им. М. Джемала, Союза художников Дагестана и иных организаций.

Зумруд Сулейманова рассказала, что концепция выставки включает несколько разделов, в том числе фото архитектурных и скульптурных памятников великого князя Александра Невского, подлинные артефакты, большой документальный и фотоматериал по истории христианства в Дагестане, истории православного зодчества в дореволюционном Дагестане, в советский период и в постперестроечный период. Также представлены произведения дагестанских художников, отражающих в своем творчестве христианскую тему. К каждому разделу представлены развернутые экспликации.

Более подробно с работами художников депутатов ознакомила заместитель директора музея «Дагестанский аул», искусствовед Татьяна Петенина.

В свою очередь парламентарии отметили, что подобные выставки способствуют укреплению единства дагестанцев, исповедующих ислам, православие и иудаизм.

Первый заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Юрий Левицкий поблагодарил организаторов выставки за уникальную экспозицию и содержательную экскурсию. В завершение он поздравил работников культуры с их профессиональным праздником и пожелал успехов в работе.

Источник: Дагестанская правда