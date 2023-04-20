Депутаты Народного Собрания посетили Республиканский сборный пункт в Махачкале

Вчера, 19 апреля, Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий, председатель Комитета парламента Артур Исрапилов, депутаты Али Алиев, Валерий Громов, Магомед Патхулаев, Малик Баглиев, Дайтбек Сайпов, Хаджимурад Магомедов и Осман Булатов посетили Республиканский сборный пункт в Махачкале, где началась отправка призванных на военную службу весной этого года.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РД Гусен Омаргаджиев проинформировал депутатов о ходе весеннего призыва.

Он отметил, что большое внимание в ходе призыва уделяется медицинскому обследованию призывников. Со сборного пункта они отправятся для прохождения срочной службы в воинские части на территории субъектов России, кроме новых регионов, где идет специальная военная операция. Срочная служба длится 12 месяцев, подчеркнул Гусен Омаргаджиев.

Депутаты осмотрели помещения призывного пункта, в частности медицинский блок и казарму, поинтересовались условиями пребывания призывников, побеседовали с сотрудниками.

Затем со словами напутствия к призывникам обратились Первый вице-спикер парламента Юрий Левицкий, депутаты Артур Исрапилов и Магомед Патхулаев. Они пожелали ребятам достойной службы в армии, крепкого здоровья и успехов.