Депутаты Махачкалинского городского Собрания проинспектировали объекты, отремонтированные в рамках нацпроекта «БКАД» в 2020 году

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Махачкале в 2020 году было отремонтировано восемьдесят пять улиц общей протяжённостью пятьдесят семь километров. Важным пунктом в реализации данного проекта является контроль качества реализуемых мероприятий, в связи с чем депутаты городского собрания города Махачкалы проинспектировали техническое состояние отремонтированных дорог на предмет выявления дефектов. В ходе инспекции были выявлены недочёты, касающиеся качества и состояния дорожного полотна, дорожной разметки на пешеходных переходах и т.д. В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик обязан обеспечить за свой счёт устранение и исправление недостатков.

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