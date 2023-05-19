Депутаты из Хасавюрта откликнулись на просьбу семьи участника СВО

Накануне к депутатам городского Собрания обратилась семья Итилаевых — участника СВО с просьбой оказать им содействие в оформлении инвалидности и проведении медицинского обследования их сыну, заболевшему детским церебральным параличом (ДЦП).

Ранее мальчику была оформлена инвалидность, однако позже его сняли с учета. С целью разобраться в сложившейся ситуации по поручению секретаря хасавюртовского местного отделения ВПП «Единая Россия» Хаджимурада Умаханова семью Итилаевых посетили депутаты городского Собрания от партии «Единая Россия» Азиз Азизов, Олеся Зубаирова и сотрудники Хасавюртовской ЦГБ им. Р.П. Аскерханова — врач-педиатр и участковая медсестра.

Медицинские работники обследовали мальчика, а представители депутатского корпуса пообещали родным оказать содействие в решении данного вопроса.