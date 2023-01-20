Общество

Депутаты и представители администрации Хасавюрта ежедневно навещают семьи мобилизованных

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Депутат городского собрания Тагир Гаджиев, начальник отдела по вопросам статистики администрации города Ислам Зиралов и волонтеры вновь окружили вниманием членов семей участников СВО.

Так, в ходе встречи с родными и близкими военнослужащих они из первых уст выслушали вопросы, которые волнуют родителей и жён мобилизованных горожан, а также передали им продуктовые наборы.

Напомним, по поручению Главы города Корголи Корголиева, штаб #МыВместе ведёт активную работу по поддержке наших мобилизованных земляков, оказывая адресную помощь их семьям.

Источник: https://t.me/gohasavyurt/5554?single

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