Депутаты и представители администрации Хасавюрта ежедневно навещают семьи мобилизованных

Депутат городского собрания Тагир Гаджиев, начальник отдела по вопросам статистики администрации города Ислам Зиралов и волонтеры вновь окружили вниманием членов семей участников СВО.

Так, в ходе встречи с родными и близкими военнослужащих они из первых уст выслушали вопросы, которые волнуют родителей и жён мобилизованных горожан, а также передали им продуктовые наборы.

Напомним, по поручению Главы города Корголи Корголиева, штаб #МыВместе ведёт активную работу по поддержке наших мобилизованных земляков, оказывая адресную помощь их семьям.

Источник: https://t.me/gohasavyurt/5554?single