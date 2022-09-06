Депутаты Государственной Думы встретились с законодателями ЛНР

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол, депутаты Госдумы Султан Хамзаев и Виктор Водолацкий встретились с президиумом Народного Совета Луганской Народной Республики.

«Нам предстоит большая работа по гармонизации законодательства и создания единого правового поля с республиками Донбасса. Эта работа в разных направлениях, которая напрямую касается социального комфорта сотен тысяч жителей ЛДНР»,– сказал Хамзаев.

Депутат также отметил, что законодателям необходим эффективный межпарламентский диалог, который начинается с прямого контакта депутатов Госдумы с коллегами в регионе, каждого по своему направлению: «Для нас жители Донбасса – это наши люди. Каждая их проблема – это та тема, которую должны и обязаны решать законодатели. Тем более, жители ЛНР и ДНР отдавали свои голоса на выборах в Государственную Думу», – отметил Хамзаев.