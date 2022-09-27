Депутаты Государственной Думы РФ приняли закон о сохранении за мобилизованными гражданами их рабочих мест

Российские парламентарии проголосовали за закон, согласно которому в случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта на прохождение военной службы, действие трудового договора между ним и работодателем будет приостановлено на период несения военной службы. Правовая норма будет регулировать правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года.

Султан Хамзаев призвал коллег следить за ситуацией и после принятия закона. По словам депутата Государственной Думы РФ, необходимо, чтобы работодатели по всей стране полностью разделяли государственную позицию. «Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации должны быть уверены, что их рабочие места будут гарантировано сохранены», — сказал Хамзаев.