Депутаты Государственной Думы РФ находятся в ЛНР

Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Шолбан Кара-оол и депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев находятся в ЛНР.

Цель визита парламентариев — поддержка российских военнослужащих, встреча с бойцами на передовой, с раненными в госпиталях, посещение освобождённых территорий, знакомство с активом молодёжи ЛНР, а также ряд встреч с руководством Луганской Народной Республики и парламентом ЛНР.

Представители ГД РФ уже провели цикл мероприятий, направленных на помощь и поддержку братского народа.