Депутаты Госдумы высказались по поводу проводимой военной операции на Донбассе

Депутат Госдумы РФ Сайгидпаша Умаханов поддержал позицию Президента Российской Федерации Владимира Путина о начале специальной военной операции на Донбассе. «Я не понаслышке знаю, что такое война. В 1999 году я возглавлял ополчение и видел, что это такое. Народу Украины стоит объединиться, взять власть в свои руки и сесть за стол переговоров с Россией. Как сказал наш президент, “если драка неизбежна, нужно бить первым”. Если бы мы не начали в тот день спецоперацию, то на следующий день НАТО начало бы ее у нас», – сказал Умаханов.

Депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров высказал слова поддержки позиции Президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции на Донбассе от лица дагестанцев. «Наша сила в том, что мы все едины в одном вопросе. Наша сила в объединении. Пользуясь случаем хочу поблагодарить Главнокомандующего нашей страны за то, что оперативно отметил подвиг нашего земляка Нурмагомеда Гаджимагомедова и присвоил ему звание Героя России. Память о достойном сыне Дагестана и настоящем патриоте Родины будет вечной!», – сказал Абакаров.

Депутат Госдумы РФ Артем Бичаев поддержал позицию Президента Российской Федерации Владимира Путина о начале специальной военной операции на Донбассе и отметил подвиг дагестанского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. «Нурмагомеду Гаджимагомедову дали звание Героя России за его мужество, стойкость и героизм, которые он проявил во время спецоперации по защите Донбаса», – сказал депутат.