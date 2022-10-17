Депутаты Госдумы пообщались с военными медиками из Дагестана

Вице-спикер Государственной Думы Шолбан Кара-оол и депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, находясь в Донецкой Республике, встретились с военнослужащими из Дагестана, которые с первых дней проведения специальной военной операции оказывают медицинскую помощь на линии соприкосновения.

«Было приятно видеть своих земляков, дагестанцев, занимаются благороднейшим делом, спасая жизни наших бойцов по всей линии соприкосновения. Пусть Всевышний убережёт наших отважных героев от всех невзгод, дарует им крепкое здоровье, силы и энергию. Мы передали термобелье, продукты питания, медикаменты и воду. Мы на связи и готовы в любой момент реагировать на каждый необходимый запрос. Все просьбы, которые озвучили наши военные медики находятся в проработке», – отметил Хамзаев.