Депутаты-единороссы поздравили коллектив Республиканского центра инфекционных болезней с Новым годом

Сегодня по поручению Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», Главы республики Сергея Меликова заместитель Председателя Народного Собрания РД, первый заместитель Секретаря ДРО Партии «Единая Россия» Сайгидахмед Ахмедов вместе с депутатом республиканского парламента Магомедом Магомедовым от Карабудахкентского района и молодогвардейцами посетили Республиканский центр инфекционных болезней имени С. М. Магомедова в Махачкале, в котором получают лечение больные коронавирусной инфекцией. Депутаты-единороссы передали телевизор больнице, чайные наборы медперсоналу, работающему в красной зоне, вручили подарки их детям и украсили территорию больницы. Сайгидахмед Ахмедов поблагодарил врачей больницы за их труд, что, несмотря на тяжёлое время, они остаются верными своей работе. «Я лично летом сам лежал в этой больнице. Был свидетелем, в каком режиме врачи работают. Это дорогого стоит, это личная благодарность. Каждый человек, который лежал в вашей больнице, искренне благодарен вам за ваш труд. Вы работаете и днем и ночью, вне зависимости от рабочего времени помогаете людям. Все дагестанцы вам благодарны. Ведь вы сами знаете, в каком состоянии находятся ковид- больные. Они очень нуждаются в вашей помощи, которую вы оказываете. За это мы хотели вас поблагодарить, перед новым годом поздравить всех врачей», – обратился к врачам Ахмедов. «Секретарь регионального отделения Сергей Меликов попросил депутатов всех уровней без исключения поздравить врачей. Хочу поблагодарить депутата от Карабудахкентского района Магомедова Магомеда. Он взял на себя все расходы за подарки. От всей души спасибо вам за то, что вы делаете не только здесь, но и в своём районе». «В таком тяжелом режиме работаем уже два года. И понимаем, что мы делаем свою профессиональную работу. Она оценивается обществом и руководством республики, и должна заметить, эти два года мы чувствуем заботу руководства. У нас нет проблем сейчас с деньгами, лекарствами и вниманием. Очередная акция – многое для нас значит, это и моральная поддержка. Эти подарки – напоминание о том, что нас помнят и всем за это большое спасибо», – выразила благодарность главный врач республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом имени С. М. Магомедова Равганият Мирзаева.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/deputaty-edinorossy-pozdravili-medikov-respublikanskogo-centra-infekcionnyh-boleznej-s-novym-godom/