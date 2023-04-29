Депутаты дагестанского парламента приняли участие в общереспубликанском субботнике

Сегодня, 29 апреля, депутаты и работники Аппарата Народного Собрания РД приняли участие в общереспубликанском субботнике в парке имени 50-летия Октября в Махачкале.

Участники акции побелили деревья, вскопали клумбы, очистили территорию парка от сухих листьев, веток и мусора.

В завершение субботника Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий отметил, что субботники традиционно проводятся в городах и других населенных пунктах нашей республики уже многие десятилетия. Подобные мероприятия сплачивают коллективы, воспитывают в людях любовь к своему городу, селу, бережное отношение к природе, к окружающей среде. Он поблагодарил участников субботника за проделанную работу.