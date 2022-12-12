Депутат Заур Расулов прокомментировал поручение Меликова о возвращении останков наибов Шамиля на родину

«Прочитал сегодня хорошую и, наверное, даже долгожданную новость – глава нашей республики Сергей Алимович Меликов дал конкретные поручения по возвращению останков наиба Хаджи-Мурата и других наших воинов на историческую родину.

Уже создаётся специальная рабочая группа. Если будет необходимость, мы вместе с коллегами-депутатами тоже готовы подключиться к этой работе.

Вопрос для дагестанцев очень болезненный. Нахождение каких-то частей тела в качестве экспонатов в музее не соответствует никаким человеческим, моральным, религиозным принципам. Хаджи-Мурат был одним из самых бесстрашных горских лидеров и погиб на поле боя как настоящий мужчина. А его останки уже больше 170 лет хранятся в музее. Наконец-то лёд тронулся. Зная подходы Сергея Алимовича к работе, уверен, что это дело очень скоро будет доведено до конца.

У Дагестана и России одна история и одна судьба. Наш народ доказал свою преданность родине и дал стране немало героев – и в годы Великой Отечественной войны, и в 1999-м, и сегодня на Украине наши бойцы в первых рядах. Так будет всегда! Но мы должны с уважением относиться к своему прошлому, которое многому нас научило.

Верю, что благодаря приложенным усилиям последний воин Кавказской войны наконец-то будет предан земле, как и положено мусульманину. А дагестанцы навсегда запомнят имя каждого, кто поможет восстановить эту историческую справедливость», — написал депутат в своём Телеграм.