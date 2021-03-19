Вакцинация, Общество

Депутат Тимур Гусаев привился от коронавируса

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Депутат дагестанского парламента Тимур Гусаев, первый подтвержденный ковид-пациент в Дагестане, привился от коронавируса.

В марте прошлого года Гусаев переболел коронавирусом с пневмонией. С тех пор он постоянно проверялся на антитела, их становилось все меньше и меньше.

Депутат признается, что не хотел бы еще раз переносить такое и поэтому решил вакцинироваться. Тимур Гусаев рекомендует всем пройти иммунизацию, тем более что уже весна, а в это время «обостряются все болячки».

Вакцинацию также прошли депутат Магомедали Адзиев и пять человек из аппарата парламента.

В Народном Собрании прививочная кампания продолжается.

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