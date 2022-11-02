Депутат Султан Хамзаев прокомментировал поручения Президента о поддержке Дагестана

По итогам заседания Президиума Госсовета, состоявшегося 6 сентября по теме развития туризма, Президент России Владимир Путин утвердил свои поручения, в числе которых: определить исполнителя, ответственного за разработку мастер-плана проектов Каспийского курорта «Каякент» и всероссийского детского центра «Дагестан», за решение с участием ресурсоснабжающих организаций, вопросов, касающихся создания необходимой инфраструктуры, а также за решение вопросов, связанных с финансированием данных проектов. Ответственными определены Премьер России Михаил Мишустин и Глава Дагестана Сергей Меликов.

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев оценил поручения Президента страны: «Мы все заинтересованы в качественном и быстром социально-экономическом развитии нашей Республики. На федеральном уровне Сергей Алимович буквально протаптывает всевозможные «тропы», чтобы сделать жизнь наших земляков лучше. Большие проекты, такие как создание новой туристической зоны в «Каякенте» и федеральный образовательный проект «Дагестан», благоприятно скажутся на развитии всей Республики».

Парламентарий заявил, что стратегия Дагестана опирается на сильные стороны региона. «Чем славится Дагестан по всей России? — Природа, отдых и, конечно, наша молодежь – дети, у которых должны быть возможности учиться не только по классическим программам, но и развивать смежные навыки и компетенции. Именно поэтому акцент на туризме и социальной сфере поддержки образования чрезвычайно важны», – оценил Хамзаев.

Депутат также отметил, что Владимир Путин всегда уделяет особое внимание Дагестану. «Прямое поручение Президента – свидетельство, что в Москве разделяют наше видение развития региона и готовы поддерживать. Это очень ценно особенно в такое непростое время. Президент России всегда с трепетом относится к Дагестану, к нашим землякам. Мы благодарны Владимиру Владимировичу за его принципиальные решения», – заключил Султан Хамзаев.