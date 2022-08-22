Депутат Султан Хамзаев поздравил граждан с Днём Государственного Флага России

Ежегодно 22 августа в стране отмечается День государственного флага Российской Федерации. Праздник является официальным с 1994 года.

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев поздравил всех с Днем Государственного флага Российской Федерации, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов всем, кто «защищает интересы нашего флага на всех фронтах».

«Свобода, верность, мужество, державность – все то, что заложено в цветах триколора. Своим доблестным трудом, беззаветному служению Отчизне изо дня в день наши граждане доказывают силу и могущество нашего флага. А для наших врагов наш флаг вселяет сущий страх. Мы бережно чтим и уважаем символы нашего Отечества», – сказал Султан Хамзаев.