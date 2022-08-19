Депутат Султан Хамзаев посетил танковый биатлон в Алабино

Депутат Госдумы Султан Хамзаев по приглашению руководства Министерства Обороны РФ посетил международные состязания «Танковый биатлон» на полигоне в Алабино, в рамках военно-технического форума «Армия-22».

«Это действительно уникальное зрелище. В этом году в Танковом биатлоне участвует 21 команда. Отдельно подмечу, что автор идеи этого состязания – Министр Обороны РФ Сергей Шойгу», – заявил Хамзаев.

Парламентарий также отметил известного Дагестанского танкиста, который одним из первых проявил себя в данном виде спорта: «Наш земляк, Марат Халиков. Такие состязания дополнительно позволяют совершенствовать свои навыки, работать над собой. И уже в условиях боевых действий наши танкисты проявляют себя, как в случае с Маратом! Напомню, не так давно офицер Халиков был удостоен Ордена Мужества за особые подвиги в ходе проведения СВО», – заявил Хамзаев.