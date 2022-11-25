Депутат Султан Хамзаев: «Поддержки семей наших героев много не бывает»

25 ноября, в преддверии Дня матери Президент России Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции.

«Для мамы, в каком бы возрасте ни был ее сын, он всегда мальчик, всегда ребенок. А для тех, в том числе тех из вас, кто присутствует здесь и кто потерял своего сына, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии. Хочу сказать, что… Знаете, язык не поворачивается говорить каких-то формальных стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования. Но хочу, чтобы вы знали: и я лично, и все руководство страны – мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничто не может заменить утраты сына, ребенка», – заявил Владимир Путин. Президент также пообещал, что власти не забудут о матерях тех, кто погиб в спецоперации, окажет всю необходимую помощь и поддержку.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил, что Президент в очередной раз показывает чиновникам всех уровней, как люди, обременённые Государственной властью должны ответственно подходить к вопросу поддержки семей военнослужащих в такое время: лично, смотря в глаза, общаясь без посредников, поддерживая морально, помогая им в бытовых сложностях.

«Внимания и поддержки семьям наших героев много не бывает. Уверен, каждый ответственный гражданин, имеющий возможности, в такое время должен проявлять лучшие человеческие качества, которые всегда были в традициях всех народов России. Уверен, многие не просто посмотрят сегодняшнюю встречу Президента, а у себя в регионе, в районе, ещё раз обратит внимание на тех, кто воспитал гордых сыновей России, настоящих защитников Отечества», – заявил Хамзаев.

Парламентарий отметил, что в Дагестане с первых дней проведения СВО глава республики Сергей Меликов показал, как такой подход может эффективно работать на региональном уровне.