Депутат Султан Хамзаев поддержал решение дать право регионам закупать для мобилизованных товары двойного назначения

Правительство России позволило регионам «в качестве специальной меры в сфере экономики» закупать для мобилизованных за счет средств местных бюджетов товары двойного назначения, беспилотники, приборы ночного видения, бинокли и прицелы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев отметил значимость и актуальность такого решения: «Это постановление в значительной степени упрощает закупку всего того, что нужно нашим ребятам в ходе проведения специальной военной операции. В кабмине приняли абсолютное верное решение значительно упростить возможные механизмы подобных адресных закупок», – отметил Хамзаев.

Парламентарий также заметил сплочённость, с которой региональные чиновники подходят к вопросу помощи мобилизованным гражданам: «Хочу отметить сплочённость общества, с которой подходят главы регионов, региональные Правительства в помощи мобилизованным гражданам».