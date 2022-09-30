Депутат Султан Хамзаев: «Мы присутствуем на историческом событии»

Депутат прокомментировал важность сегодняшнего дня: «Вот так выглядит многополярность. Когда такая страна как Россия берет на себя ответственность первой признать свободные территории. В этом заключается мощь сверхдержавы: под давлением, санкциями, нацисткими выпадами и террором Запада Россия идёт своим путём. Путём созидания, отстаивания прав и свобод миллионов людей, национальной безопасности и собственного суверенитета», – заявил Хамзаев, вместе с коллегами-депутатами ГД РФ присутствующий на церемонии подписания.