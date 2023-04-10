Депутат Шамиль Омаров обсудил с военным комиссаром Левашинского и Гергебильского районов вопросы весеннего призыва

Депутат НС РД Шамиль Омаров обсудил с военным комиссаром Левашинского и Гергебильского районов Ренатом Джамбалаевым вопросы весеннего призыва.

Было отмечено, что в Дагестане, как и по всей стране, продолжается стартовавший 1 апреля весенний призыв, в ходе которого около 4 тысяч дагестанцев отправятся на срочную службу.

Ренат Джамбалаев рассказал, что в весеннем призыве по законодательству существенных изменений не произошло: призыву подлежат лица от 18 до 27 лет, срок службы 12 месяцев. Изменения в законодательстве коснутся призывников осеннего призыва, возраст будет увеличен на три года: от 21 до 30 лет и срок службы в сухопутных войсках составит 1,5 года, а в ВМФ – 2.

Проходить службу призывники будут на всей территории Российской Федерации, за исключением новых территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. В зону боевых действий они также направлены не будут.

Военком отметил, что выходцы из Левашинского района, как и все дагестанцы, с честью выполняют свой воинский долг, служат в рядах Российской Армии. Об этом, по его словам, свидетельствуют благодарственные письма и теплые слова, которые приходят в комиссариат от командиров воинских частей, где служат ребята.

Депутат в этой связи выразил уверенность, что и дальше эта добрая традиция продолжится.