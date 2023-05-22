Депутат села Килятль Ахмед Галипов благоустроил улицу, на которой проживает семья воина СВО

В Гумбетовском районе продолжается работа по оказанию поддержки участникам спецоперации на Украине и членам их семей. Депутат Собрания депутатов АСП «Село Килятль» Ахмед Галипов благоустроил улицу, на которой проживает семья воина СВО гвардии младшего сержанта Гаджимагомеда Шапиева. Данная улица забетонирована. Также на стене дома, в котором проживает семья бойца СВО, установлена мраморная плита с надписью: «В этом доме проживает семья участника специальной военной операции на Украине гвардии младшего сержанта Шапиева Гаджимагомеда Аминдибировича». Такие таблички устанавливали на воротах домов, в которых проживали ветераны Великой Отечественной войны и их родные. В Гумбетовском районе решили распространить эту традицию и на участников спецоперации и их семьи.

В церемонии открытия таблички с информацией о герое СВО, который мужественно защищает нашу страну, приняли участие депутат села Килятль Ахмед Галипов, начальник отдела по вопросам ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной работе Гумбетовского района Гасан Гасанов и другие. В мероприятии также приняли участие супруга бойца Зайнаб Заирбегова, их сын Хисматула (1,7 года), родители воина Аминдибир Шапиев, Сакинат Салахудинова, дядя Якубгаджи Гаджимагомедов, тёти Арайсат Шапиева, Аминат Гаджиева и другие.

«Сегодня мы посетили семью нашего воина Гаджимагомеда Шапиева, который находится в зоне СВО на Украине. Мы благоустроили улицу, на которой проживет семья бойца СВО. Хочу пожелать его семье терпения, стойкости, чтобы он здоровым вернулся домой с победой. Гаджимагомед Шапиев в зоне СВО выполняет воинский долг, поэтому для нас он Герой. Как депутат Собрания депутатов села Килятль я и в дальнейшем буду оказывать помощь семьям защитников Родины», – отметил Ахмед Галипов.

Родные Гаджимагомеда Шапиева выразили благодарность Ахмеду Галипову за внимание и поддержку.